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إقتصاد
ليبيا تحتج على مشروع يوناني للتنقيب على النفط في جزيرة تكريت
Lebanon 24
22-06-2025
|
14:55
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استدعت
وزارة الخارجية
بالحكومة
الليبية
المكلفة من
البرلمان
، الأحد،
القنصل العام
لجمهورية
اليونان
بمدينة
بنغازي
، أغابيوس كالوغنوميس، للاحتجاج على مشروع يوناني للتنقيب عن
النفط
في مناطق بحرية متنازع عليها جنوبي
جزيرة
كريت، الغنيّة بموارد الطاقة.
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وقبل أيام، أطلقت اليونان مناقصة دولية للحصول على تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية
جنوب جزيرة
كريت، وهو ما أثار غضب السلطات الليبية.
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