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إقتصاد

ليبيا تحتج على مشروع يوناني للتنقيب على النفط في جزيرة تكريت

Lebanon 24
22-06-2025 | 14:55
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استدعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأحد، القنصل العام لجمهورية اليونان بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس، للاحتجاج على مشروع يوناني للتنقيب عن النفط في مناطق بحرية متنازع عليها جنوبي جزيرة كريت، الغنيّة بموارد الطاقة.
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وقبل أيام، أطلقت اليونان مناقصة دولية للحصول على تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وهو ما أثار غضب السلطات الليبية.
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