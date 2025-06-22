ليبيا تحتج على مشروع يوناني للتنقيب على النفط في جزيرة تكريت

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استدعت بالحكومة المكلفة من ، الأحد، لجمهورية بمدينة ، أغابيوس كالوغنوميس، للاحتجاج على مشروع يوناني للتنقيب عن في مناطق بحرية متنازع عليها جنوبي كريت، الغنيّة بموارد الطاقة.وقبل أيام، أطلقت اليونان مناقصة دولية للحصول على تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية كريت، وهو ما أثار غضب السلطات الليبية.