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عربي-دولي

وزير الخارجية البريطاني: على إيران وإسرائيل خفض التصعيد فورًا

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:16
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه تحدث إلى نظيريه في إيران وإسرائيل للتأكيد على ضرورة خفض التصعيد.
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وأضاف لامي في منشور على إكس أنه حث على التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع عبر التفاوض.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة 13 حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.
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