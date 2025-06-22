وزير الخارجية البريطاني: على إيران وإسرائيل خفض التصعيد فورًا

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قال إنه تحدث إلى نظيريه في وإسرائيل للتأكيد على ضرورة خفض التصعيد.وأضاف لامي في منشور على إكس أنه حث على التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.وشنت ضربات واسعة النطاق على إيران يوم حزيران 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع من صنع سلاح نووي.