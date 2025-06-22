تركيا: نحذر من تحول الصراع الإيراني-الأميركي إلى نزاع عالمي

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قالت اليوم الأحد إن القصف الأمريكي للمنشآت النووية زاد من خطر تحول الصراع الإقليمي إلى عالمي، مضيفة أن تشعر بقلق بالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذه الهجمات.ونددت ، التي تشترك في حدود بطول 560 كيلومترا مع ، بالهجمات ووصفتها بأنها “إرهاب دولة” وانتهاك للقانون الدولي. وحثت الأطراف على وقف الأعمال العدائية، وعرضت تسهيل المحادثات النووية.وقالت الوزارة في بيان “التطورات الجارية قد تنقل الصراع الإقليمي إلى مستوى عالمي. لا نريد أن يتحقق هذا السيناريو الكارثي”.وأكدت أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل النزاع بين وواشنطن.