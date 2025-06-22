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عربي-دولي

تركيا: نحذر من تحول الصراع الإيراني-الأميركي إلى نزاع عالمي

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:10
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قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد إن القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية زاد من خطر تحول الصراع الإقليمي إلى عالمي، مضيفة أن أنقرة تشعر بقلق بالغ إزاء التداعيات المحتملة لهذه الهجمات.
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ونددت تركيا، التي تشترك في حدود بطول 560 كيلومترا مع إيران، بالهجمات الإسرائيلية ووصفتها بأنها “إرهاب دولة” وانتهاك للقانون الدولي. وحثت الأطراف على وقف الأعمال العدائية، وعرضت تسهيل المحادثات النووية.

وقالت الوزارة في بيان “التطورات الجارية قد تنقل الصراع الإقليمي إلى مستوى عالمي. لا نريد أن يتحقق هذا السيناريو الكارثي”.

وأكدت أن المفاوضات وحدها هي القادرة على حل النزاع النووي بين طهران وواشنطن.
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