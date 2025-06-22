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فرنسا تندد بتفجير كنيسة دمشق وتصفه بـ"الهجوم الخسيس"

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:17
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نددت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد بما وصفته بالهجوم “الخسيس” على كنيسة في العاصمة السورية دمشق.
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وقالت الوزارة في بيان، عقب مقتل 15 شخصا بتفجير انتحاري في كنيسة مار إلياس في دمشق، إن فرنسا “تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري، الذي يأمل أن يعود السلام إلى سوريا”.
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