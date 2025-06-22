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نددت اليوم الأحد بما وصفته بالهجوم “الخسيس” على في العاصمة .وقالت الوزارة في بيان، عقب مقتل 15 شخصا بتفجير انتحاري في في دمشق، إن “تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري، الذي يأمل أن يعود السلام إلى سوريا”.