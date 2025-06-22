رئيس وزراء الهند يتلقى اتصالًا من بزشكيان: لدعم الحوار والدبلوماسية

Advertisement

قالت اليوم الأحد إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي‭‭ ‬‬تلقى اتصالا هاتفيا من اطلعه خلاله على تطورات الصراع بين وإسرائيل.وجاء في البيان أن مودي شدد على ضرورة تهدئة الصراع على الفور واللجوء للحوار والدبلوماسية بصفتها سبلا للمضي قدما، وأكد مجددا دعم لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في أقرب وقت.