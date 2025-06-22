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عربي-دولي

رئيس وزراء الهند يتلقى اتصالًا من بزشكيان: لدعم الحوار والدبلوماسية

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:20
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قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي‭‭ ‬‬تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اطلعه خلاله على تطورات الصراع بين إيران وإسرائيل.
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وجاء في البيان أن مودي شدد على ضرورة تهدئة الصراع على الفور واللجوء للحوار والدبلوماسية بصفتها سبلا للمضي قدما، وأكد مجددا دعم الهند لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في أقرب وقت.
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