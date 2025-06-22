سلطة المطارات الإسرائيلية: عودة حذرة للطيران الدولي

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قالت سلطة المطارات اليوم الأحد إن الرحلات الجوية من وإليه ستستأنف جزئيا غدا الاثنين مع اتخاذ تدابير سلامة للحد من عدد الرحلات والمسافرين.وأضافت في بيان “بدءا من يوم غد الاثنين 23 حزيران 2025، ستستأنف الرحلات في مطار بن جوريون مما يمثل خطوة كبيرة تجاه العودة التدريجية لحركة السفر الدولية المعتادة”.