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عربي-دولي

سلطة المطارات الإسرائيلية: عودة حذرة للطيران الدولي

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:44
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قالت سلطة المطارات الإسرائيلية اليوم الأحد إن الرحلات الجوية من المطار الرئيسي في إسرائيل وإليه ستستأنف جزئيا غدا الاثنين مع اتخاذ تدابير سلامة للحد من عدد الرحلات والمسافرين.
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وأضافت في بيان “بدءا من يوم غد الاثنين 23 حزيران 2025، ستستأنف الرحلات في مطار بن جوريون مما يمثل خطوة كبيرة تجاه العودة التدريجية لحركة السفر الدولية المعتادة”.
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