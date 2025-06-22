الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أنفاق أصفهان النووية تضررت بفعل الضربات الأميركية

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قالت في بيان اليوم الأحد إن مداخل أنفاق في مجمع أصفهان مترامي الأطراف تضررت خلال غارات عسكرية أمريكية ليلا.وأضافت الوكالة “تأكدنا من تضرر مداخل أنفاق تحت الأرض في الموقع”.