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عربي-دولي
البنتاغون يحذر: الساعات الـ48 المقبلة حاسمة
Lebanon 24
22-06-2025
|
15:52
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نقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين بالبنتاغون والبيت الأبيض قولهم إن “الساعات الـ48 المقبلة تثير قلقا بالغا”، إذ إن “المواقع التي قد يستهدفها الرد الانتقامي
الإيراني
لم تتضح بعد”.
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كما نقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أنه من غير الواضح ما إذا كان أي رد انتقامي سيستهدف مواقع داخل أميركا أم خارجها، وهل سيكون الرد مباشرة من
طهران
أم إنه سيتم عن طريق “أذرعها” بالمنطقة.
وكانت صحيفة “
وول ستريت
جورنال” ذكرت، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن
واشنطن
أبلغت طهران أن الضربات التي استهدفت منشآت نووية في
إيران
“عمل لمرة واحدة”، وليست بداية لحرب تهدف إلى تغيير النظام.
في المقابل، نقلت
وكالة فارس
للأنباء عن مصادر أن إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد
إسرائيل
، مع استمرار مراقبة القواعد الأميركية بالمنطقة، في سياق الرد على الضربات التي استهدفت مفاعلاتها النووية.
وقالت المصادر إن إستراتيجية طهران تتركز على
القضاء
على إسرائيل باعتبارها
القاعدة
الأصلية لأميركا، مضيفة أن تدخل أميركا يجب ألا يعرقل تنفيذ خططها ضد
الكيان الصهيوني
.
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