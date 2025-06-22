البنتاغون يحذر: الساعات الـ48 المقبلة حاسمة

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نقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين بالبنتاغون والبيت الأبيض قولهم إن “الساعات الـ48 المقبلة تثير قلقا بالغا”، إذ إن “المواقع التي قد يستهدفها الرد الانتقامي لم تتضح بعد”.كما نقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أنه من غير الواضح ما إذا كان أي رد انتقامي سيستهدف مواقع داخل أميركا أم خارجها، وهل سيكون الرد مباشرة من أم إنه سيتم عن طريق “أذرعها” بالمنطقة.وكانت صحيفة “ جورنال” ذكرت، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن أبلغت طهران أن الضربات التي استهدفت منشآت نووية في “عمل لمرة واحدة”، وليست بداية لحرب تهدف إلى تغيير النظام.في المقابل، نقلت للأنباء عن مصادر أن إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد ، مع استمرار مراقبة القواعد الأميركية بالمنطقة، في سياق الرد على الضربات التي استهدفت مفاعلاتها النووية.وقالت المصادر إن إستراتيجية طهران تتركز على على إسرائيل باعتبارها الأصلية لأميركا، مضيفة أن تدخل أميركا يجب ألا يعرقل تنفيذ خططها ضد .