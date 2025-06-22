ميدفيديف: دول على استعداد لتزويد إيران برؤوس نووية مباشرة

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دانت بشدة الهجمات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية ، وحذر السابق دميتري ميدفيديف من احتمال توريد دول ثالثة لأسلحة نووية لإيران.وكتب ميدفيديف الذي يشغل حاليًا منصب الروسي، على منصة إكس، أن البنية التحتية النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر أو أنها تعرضت لأضرار طفيفة فقط رغم القصف الأميركي.وقال ميدفيديف: “تخصيب المواد النووية – ويمكننا الآن أن نقولها بصراحة إن الإنتاج المستقبلي للأسلحة النووية، سيتواصل”.وأضاف مهددًا: “هناك عدد من الدول مستعدة لتزويد مباشرة برؤوسها النووية الخاصة”.