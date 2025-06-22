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ميدفيديف: دول على استعداد لتزويد إيران برؤوس نووية مباشرة

Lebanon 24
22-06-2025 | 15:54
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دانت روسيا بشدة الهجمات الأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وحذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف من احتمال توريد دول ثالثة لأسلحة نووية لإيران.
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وكتب ميدفيديف الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على منصة إكس، أن البنية التحتية النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر أو أنها تعرضت لأضرار طفيفة فقط رغم القصف الأميركي.

وقال ميدفيديف: “تخصيب المواد النووية – ويمكننا الآن أن نقولها بصراحة إن الإنتاج المستقبلي للأسلحة النووية، سيتواصل”.

وأضاف مهددًا: “هناك عدد من الدول مستعدة لتزويد إيران مباشرة برؤوسها النووية الخاصة”.
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