ترامب: انتزعنا القنبلة النووية من أيدي الإيرانيين

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شاد الرئيس الأميركي بالضربات التي نفذها الجيش الأميركي ضد المنشآت النووية ، واصفًا إياها بـ"النجاح العسكري الباهر" و"الانتصار الساحق".وأكد أن العملية منعت من امتلاك قنبلة نووية كانت ستستخدمها "لو تمكنت من ذلك".وقال في بيان نشره على منصته: "لقد حققنا نجاحا عسكريا باهرا أمس، وانتزعنا القنبلة من أيديهم، وكانوا سيستخدمونها لو استطاعوا. ما حدث كان انتصارا ساحقا بحق، ونصرا للولايات المتحدة وللأمن العالمي".وفي سياق انتقاده للمعارضين داخل الحزب ، هاجم ترامب عضو ، النائب عن ، قائلا إنه "يصوت دائما بـ(لا) تقريبا، بغض النظر عن أهمية المقترحات"، ووصفه بأنه "شخص ساذج ومتباه، لا يحترم الجيش الأميركي ولا يقدر شجاعة قواته المسلحة، حتى بعد نجاح عملية الأمس".