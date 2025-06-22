نتنياهو: نعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط

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وأضاف في مؤتمر صحافي متلفز: "لقد حققنا الكثير، وبفضل صرنا أقرب إلى تحقيق أهدافنا". قال ، الأحد، إن "تعمل على تغيير وجه "، مؤكدا أن بلاده باتت "أقرب إلى تحقيق أهدافها" في ، وذلك بعد الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية.وأضاف في مؤتمر صحافي متلفز: "لقد حققنا الكثير، وبفضل صرنا أقرب إلى تحقيق أهدافنا".

وأشار إلى أنه "حين يتم تحقيق هذه الأهداف ستنتهي العملية".



وأكد أن إسرائيل تقترب من هدفها بتدمير البرنامجين والصاروخي الإيرانيين، مشيرا إلى أن منشأة "فوردو" النووية "تضررت بشدة" جرّاء الضربات، وأن "نطاق الضرر لم يعرف بعد بشكل دقيق".

وتابع قائلا: "نحن لا نسعى إلى حرب استنزاف، لكننا أيضا لن ننهي حملتنا قبل الأوان".



وشدد على أن: "الحملة العسكرية في إيران لن تنتهي إلا بتحقيق الأهداف ولن نفعل أكثر مما هو مطلوب".



وأوضح رئيس الوزراء أن التنسيق مع في هذه العملية أسفر عن تحقيق "إنجازات غير مسبوقة".



واختتم نتنياهو قائلا: "لدينا معلومات استخباراتية عن أماكن احتفاظ إيران باليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة".