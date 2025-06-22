معلومات جديدة عن "ضربة إيران".. أميركا أسقطت أكثر من 182 طناً من المتفجرات "في دقائق"!

أعلنت الأميركية أنها قصفت مواقع نووية إيرانية بأكثر من 182 طنا من المتفجرات.

واشارت الى انها استخدمت 75 سلاحا، في أكبر عملية تنفذها طائرات الشبح "بي-2" في تاريخ ، وقد استغرقت العملية 25 دقيقة فقط.

Advertisement

وذكر الأميركي، بيت هيغسيث، في عقد اليوم الأحد، في مقر ، أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية ضد المنشآت النووية كانت "دقيقة ومباشرة وحققت نجاحا مذهلا"، مضيفا أن "الهدف من العملية لم يكن إسقاط النظام، بل حماية ".

وأفاد بيان صادر عن المسؤولين بأن العملية استخدمت فيها 14 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن كل واحدة منها 13.6 طنا، وقد تم تحميلها على سبع قاذفات شبح من طراز "بي-2".

بدوره، قال رئيس الأميركية، دان كين، إن "عملية مطرقة منتصف الليل" – وهو الاسم الذي أُطلق على الهجمات – بدأت مساء الجمعة بإرسال قاذفات "بي-2" إلى مواقع مختلفة.

وذكر كين أن الجيش استخدم نحو 75 سلاحا موجها خلال العملية، بينها 14 قنبلة تستخدم لأول مرة، تزن كل واحدة منها 13.6 طنا، مضيفا أن العملية أُنجزت في ظرف 25 دقيقة.

كما أشار إلى أن البنتاغون اعتمد على عنصر المفاجأة، موضحا أن الإيرانية لم ترصد تحركات طائرات "بي-2" طوال المهمة.

وأضاف أن الجيش الأميركي وحده قادر على تنفيذ مثل هذه العملية، مؤكدا أن في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لأي رد من أو وكلائها.

من جانبه، قال قائد الأميركية، مايك كورولا، في المؤتمر الصحفي ذاته: "استغللنا الأخطاء ونجحنا في إرباك منظومة الدفاع الجوي الإيرانية."