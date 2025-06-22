مجزرة جديدة بغزة.. 31 شهيداً بينهم أطفال وباحثون عن الطعام في قصف إسرائيلي متواصل

Advertisement

ارتفع عدد إلى 31 فلسطينيا، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدفا مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، بينهم أطفال ونساء وباحثون عن الطعام.يأتي ذلك وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق هناك منذ 7 تشرين الأول 2023.ووفق مصادر طبية وشهود لمراسل ، استهدفت الهجمات منازل، وخياما تؤوي نازحين، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط وجرحى في مدن شمال ووسط وجنوب القطاع.