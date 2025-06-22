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عربي-دولي
مجزرة جديدة بغزة.. 31 شهيداً بينهم أطفال وباحثون عن الطعام في قصف إسرائيلي متواصل
Lebanon 24
22-06-2025
|
16:28
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ارتفع عدد
الشهداء
إلى 31 فلسطينيا، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدفا مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، بينهم أطفال ونساء وباحثون عن الطعام.
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يأتي ذلك وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها
إسرائيل
بحق
الفلسطينيين
هناك منذ 7 تشرين الأول 2023.
ووفق مصادر طبية وشهود
عيان
لمراسل
الأناضول
، استهدفت الهجمات
الإسرائيلية
منازل، وخياما تؤوي نازحين، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط
شهداء
وجرحى في مدن شمال ووسط وجنوب القطاع.
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