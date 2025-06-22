Advertisement

عربي-دولي

مجزرة جديدة بغزة.. 31 شهيداً بينهم أطفال وباحثون عن الطعام في قصف إسرائيلي متواصل

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1380754-638862321261552869.jpg
Doc-P-1380754-638862321261552869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع عدد الشهداء إلى 31 فلسطينيا، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدفا مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الأحد، بينهم أطفال ونساء وباحثون عن الطعام.
Advertisement

يأتي ذلك وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هناك منذ 7 تشرين الأول 2023.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان لمراسل الأناضول، استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل، وخياما تؤوي نازحين، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في مدن شمال ووسط وجنوب القطاع.
مواضيع ذات صلة
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 31 شهيدا في مجزرة اسرائيلية بمركز توزيع المساعدات في رفح وشهيد آخر في مجزرة جسر وادي غزة
lebanon 24
23/06/2025 00:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مجزرة جديدة في غزة: 55 شهيداً بينهم فنانة و13 من أفراد أسرتها
lebanon 24
23/06/2025 00:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى بينهم أطفال إثر قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف مواطنين في دير البلح (الجزيرة)
lebanon 24
23/06/2025 00:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: 15 شهيدا وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة
lebanon 24
23/06/2025 00:41:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:34 | 2025-06-22
16:54 | 2025-06-22
16:52 | 2025-06-22
16:47 | 2025-06-22
16:47 | 2025-06-22
16:38 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24