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عربي-دولي

إير فرانس تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى دبي والرياض اليوم وغدا

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:47
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قالت شركة (إير فرانس كيه.إل.إم) إنها ألغت رحلاتها من دبي والرياض وإليهما اليوم الأحد وغدا، في أحدث اضطرابات حركة السفر في الشرق الأوسط بعد هجوم أمريكي على مواقع نووية إيرانية.
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