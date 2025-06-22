إير فرانس تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى دبي والرياض اليوم وغدا

قالت شركة (إير فرانس كيه.إل.إم) إنها ألغت رحلاتها من دبي والرياض وإليهما اليوم الأحد وغدا، في أحدث اضطرابات حركة السفر في بعد هجوم على مواقع نووية إيرانية.

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