روسيا: أميركا انحازت لإسرائيل وتجاهلت دعوات خفض التصعيد

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وندد نيبينزيا "بالتصرفات الأميركية غير المسؤولة والخطيرة والاستفزازية ضد ". قال مندوب الدائم لدى ، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، ، إن انحازوا لإسرائيل وتجاهلوا دعوات خفض التصعيد.وندد نيبينزيا "بالتصرفات الأميركية غير المسؤولة والخطيرة والاستفزازية ضد ".

وأضاف: "لا أحد يعلم ما هي التالية والمعاناة التي ستحدث".



وتابع: "من الواضح أن أميركا غير مهتمة بالدبلوماسية".



وأشار إلى أن روسيا قدمت "مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار بين وإيران".



واختتم كلمته قائلا: "نتفاجئ من دعوات لطهران لخفض التصعيد وتتجاهل إسرائيل".

ومن جانبه، قال مبعوث بالأمم المتحدة: "لم تستنفد الدبلوماسية بعد لحل المشكلة النووية ولا يزال يوجد أمل لحل سلمي".



وشدد على أنه "ينبغي لأطراف الصراع وخاصة إسرائيل أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار على الفور"، مضيفا: "نندد بقوة بالهجمات الأميركية على إيران".