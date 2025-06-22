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عربي-دولي

روسيا: أميركا انحازت لإسرائيل وتجاهلت دعوات خفض التصعيد

Lebanon 24
22-06-2025 | 16:47
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قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأحد، إن الأميركيين انحازوا لإسرائيل وتجاهلوا دعوات خفض التصعيد.
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وندد نيبينزيا "بالتصرفات الأميركية غير المسؤولة والخطيرة والاستفزازية ضد إيران".
وأضاف: "لا أحد يعلم ما هي الكوارث التالية والمعاناة التي ستحدث".

وتابع: "من الواضح أن أميركا غير مهتمة بالدبلوماسية".

وأشار إلى أن روسيا قدمت "مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

واختتم كلمته قائلا: "نتفاجئ من دعوات واشنطن لطهران لخفض التصعيد وتتجاهل إسرائيل".
ومن جانبه، قال مبعوث الصين بالأمم المتحدة: "لم تستنفد الدبلوماسية بعد لحل المشكلة النووية الإيرانية ولا يزال يوجد أمل لحل سلمي".

وشدد على أنه "ينبغي لأطراف الصراع وخاصة إسرائيل أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار على الفور"، مضيفا: "نندد بقوة بالهجمات الأميركية على إيران".
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