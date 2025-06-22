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عربي-دولي
روسيا: أميركا انحازت لإسرائيل وتجاهلت دعوات خفض التصعيد
Lebanon 24
22-06-2025
|
16:47
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قال مندوب
روسيا
الدائم لدى
الأمم المتحدة
، فاسيلي نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي،
يوم الأحد
، إن
الأميركيين
انحازوا لإسرائيل وتجاهلوا دعوات خفض التصعيد.
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وندد نيبينزيا "بالتصرفات الأميركية غير المسؤولة والخطيرة والاستفزازية ضد
إيران
".
وأضاف: "لا أحد يعلم ما هي
الكوارث
التالية والمعاناة التي ستحدث".
وتابع: "من الواضح أن أميركا غير مهتمة بالدبلوماسية".
وأشار إلى أن روسيا قدمت "مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار بين
إسرائيل
وإيران".
واختتم كلمته قائلا: "نتفاجئ من دعوات
واشنطن
لطهران لخفض التصعيد وتتجاهل إسرائيل".
ومن جانبه، قال مبعوث
الصين
بالأمم المتحدة: "لم تستنفد الدبلوماسية بعد لحل المشكلة النووية
الإيرانية
ولا يزال يوجد أمل لحل سلمي".
وشدد على أنه "ينبغي لأطراف الصراع وخاصة إسرائيل أن يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار على الفور"، مضيفا: "نندد بقوة بالهجمات الأميركية على إيران".
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