أميركا أمام مجلس الأمن: ضربنا إيران لمساعدة إسرائيل وحمايتها

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أكدت المندوبة الأميركية لدى في جلسة لمجلس ، ، أن ضربت "لمساعدة وحمايتها".وأضافت شيا: "إيران أخفت برنامجها للأسلحة النووية لفترة طويلة وعرقلت جهودنا الصادقة في المفاوضات الأخيرة".وأكدت أنه يجب على "أن يدعو إيران إلى إنهاء جهودها الرامية إلى على إسرائيل".وتابعت قائلة: "يجب على مجلس الأمن أن يدعو إيران لإنهاء سعيها للحصول على أسلحة نووية".وأشارت إلى أنه "لا ينبغي لإيران أن تصعّد الوضع. أي تصعيد إيراني سيواجه برد قاس".