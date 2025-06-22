ترامب يتساءل: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟

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تساءل الرئيس الأميركي عن إمكانية تغيير النظام في بعد هجمات عسكرية أميركية على مواقع نووية إيرانية مهمّة مطلع هذا الأسبوع.وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال "ليس من الصواب سياسياً استخدام مصطلح "تغيير النظام"، لكن إن لم يكن النظام الحالي قادراً على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟"