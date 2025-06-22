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عربي-دولي
بسبب النزاع في الشرق الأوسط.. الخارجية الأميركية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في كل أنحاء العالم
Lebanon 24
22-06-2025
|
23:03
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أصدرت
الولايات المتحدة
"تحذيرا عالميا" لمواطنيها على خلفية النزاع في
الشرق الأوسط
الذي اعتبرت أنه قد يعرّض المسافرين
الأميركيين
أو المقيمين منهم في الخارج، لأخطار أمنية متزايدة.
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وجاء في التحذير الأمني الذي أصدرته
وزارة الخارجية الأميركية
"أدى النزاع بين
إسرائيل
وإيران إلى اضطرابات في حركة السفر وإغلاق
دوري
للمجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وهناك احتمال لاندلاع تظاهرات ضد المواطنين والمصالح الأميركية في الخارج".
ونصحت الخارجية "المواطنين الأميركيين في كل أنحاء العالم بتوخي المزيد من الحذر".
ولم يشر البيان إلى تدخل الولايات المتحدة في النزاع من خلال قصفها منشآت نووية في
إيران
، وهي خطوة اعتبرت
طهران
أن عواقبها يتعذر إصلاحها. (سكاي نيوز عربية)
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