بسبب النزاع في الشرق الأوسط.. الخارجية الأميركية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في كل أنحاء العالم

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وجاء في التحذير الأمني الذي أصدرته "أدى النزاع بين وإيران إلى اضطرابات في حركة السفر وإغلاق للمجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وهناك احتمال لاندلاع تظاهرات ضد المواطنين والمصالح الأميركية في الخارج". أصدرت "تحذيرا عالميا" لمواطنيها على خلفية النزاع في الذي اعتبرت أنه قد يعرّض المسافرين أو المقيمين منهم في الخارج، لأخطار أمنية متزايدة.وجاء في التحذير الأمني الذي أصدرته "أدى النزاع بين وإيران إلى اضطرابات في حركة السفر وإغلاق للمجالات الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وهناك احتمال لاندلاع تظاهرات ضد المواطنين والمصالح الأميركية في الخارج".

ونصحت الخارجية "المواطنين الأميركيين في كل أنحاء العالم بتوخي المزيد من الحذر".

ولم يشر البيان إلى تدخل الولايات المتحدة في النزاع من خلال قصفها منشآت نووية في ، وهي خطوة اعتبرت أن عواقبها يتعذر إصلاحها. (سكاي نيوز عربية)