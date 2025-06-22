Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤكد: الضربات الأميركية في إيران "حققت أهدافها"

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1380847-638862564023204601.jpg
Doc-P-1380847-638862564023204601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم الاثنين، أن الضربات الأميركية دمرت المواقع النووية الإيرانية المستهدفة، وتسببت بـ"ضرر هائل"، على الرغم من تنويه مسؤولين من أن الحجم الحقيقي للأضرار لا يزال غير واضح.
Advertisement

وكتب ترامب على حسابه في منصته التواصلية التي يمتلكها "تروث سوشيال": "لحق ضرر هائل بجميع المواقع النووية في إيران، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية. التدمير مصطلح دقيق"، دون أن يرفق منشوره بالصور التي أشار إليها.

وأضاف ترامب: "الهيكل الأبيض الظاهر مُغروسٌ بعمق في الصخر، حتى سقفه يقع أسفل مستوى الأرض بكثير، وهو محميٌّ تمامًا من اللهب. وقع أكبر ضررٍ على عمقٍ كبيرٍ تحت مستوى الأرض. هدفٌ مُحقق!"

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "أكسيوس" Axios على "إكس" أن ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في الواحدة ظهرا اليوم الاثنين لمناقشة نتائج الهجوم على إيران.

وكان مسؤولون كبار في إدارة الرئيس ترامب أكدوا، أمس الأحد، أن الغارات الجوية الأميركية على مواقع نووية إيرانية لم تكن تهدف لتغيير النظام، فيما حثت واشنطن طهران على الابتعاد عن الرد العسكري واللجوء إلى التفاوض.

كما لم تكن عملية "مطرقة منتصف الليل" معروفة إلا لعدد قليل من الأشخاص في واشنطن وفي مقر القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط في تامبا بولاية فلوريدا.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مستمرون في عمليتنا العسكرية ضد إيران حتى تحقيق أهدافها
lebanon 24
23/06/2025 10:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لدينا "أهداف أخرى" في إيران وسنواصل ضرباتنا
lebanon 24
23/06/2025 10:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: نخشى من ضغط أميركي قبل تحقيق أهداف الحرب على إيران
lebanon 24
23/06/2025 10:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان تؤكد تضامنها الكامل مع إيران فى مواجهة الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
23/06/2025 10:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-06-23
03:01 | 2025-06-23
02:41 | 2025-06-23
02:36 | 2025-06-23
02:30 | 2025-06-23
02:03 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24