ترامب يؤكد: الضربات الأميركية في إيران "حققت أهدافها"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، صباح اليوم
الاثنين، أن الضربات الأميركية دمرت المواقع النووية الإيرانية
المستهدفة، وتسببت بـ"ضرر هائل"، على الرغم من تنويه مسؤولين من أن الحجم الحقيقي للأضرار لا يزال غير واضح.
وكتب ترامب
على حسابه في منصته التواصلية التي يمتلكها "تروث سوشيال": "لحق ضرر هائل بجميع المواقع النووية في إيران
، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية. التدمير مصطلح دقيق"، دون أن يرفق منشوره بالصور التي أشار إليها.
وأضاف ترامب: "الهيكل الأبيض الظاهر
مُغروسٌ بعمق في الصخر، حتى سقفه يقع أسفل مستوى الأرض بكثير، وهو محميٌّ تمامًا من اللهب. وقع أكبر ضررٍ على عمقٍ كبيرٍ تحت مستوى الأرض. هدفٌ مُحقق!"
يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "أكسيوس" Axios على "إكس" أن ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في الواحدة ظهرا اليوم الاثنين لمناقشة نتائج الهجوم على إيران.
وكان مسؤولون كبار في إدارة الرئيس
ترامب أكدوا، أمس الأحد، أن الغارات
الجوية الأميركية على مواقع نووية إيرانية لم تكن تهدف لتغيير النظام، فيما حثت واشنطن طهران
على الابتعاد عن الرد العسكري واللجوء إلى التفاوض.
كما لم تكن عملية "مطرقة منتصف الليل" معروفة إلا لعدد قليل من الأشخاص في واشنطن وفي مقر القيادة العسكرية
الأميركية للشرق الأوسط في تامبا بولاية فلوريدا.(سكاي نيوز)