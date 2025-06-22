ترامب يؤكد: الضربات الأميركية في إيران "حققت أهدافها"

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أعلن الرئيس الأميركي ، الاثنين، أن الضربات الأميركية دمرت المواقع النووية المستهدفة، وتسببت بـ"ضرر هائل"، على الرغم من تنويه مسؤولين من أن الحجم الحقيقي للأضرار لا يزال غير واضح.وكتب على حسابه في منصته التواصلية التي يمتلكها "تروث سوشيال": "لحق ضرر هائل بجميع المواقع النووية في ، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية. التدمير مصطلح دقيق"، دون أن يرفق منشوره بالصور التي أشار إليها.وأضاف ترامب: "الهيكل الأبيض مُغروسٌ بعمق في الصخر، حتى سقفه يقع أسفل مستوى الأرض بكثير، وهو محميٌّ تمامًا من اللهب. وقع أكبر ضررٍ على عمقٍ كبيرٍ تحت مستوى الأرض. هدفٌ مُحقق!"يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "أكسيوس" Axios على "إكس" أن ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي في الواحدة ظهرا اليوم الاثنين لمناقشة نتائج الهجوم على إيران.وكان مسؤولون كبار في ترامب أكدوا، أمس الأحد، أن الجوية الأميركية على مواقع نووية إيرانية لم تكن تهدف لتغيير النظام، فيما حثت على الابتعاد عن الرد العسكري واللجوء إلى التفاوض.كما لم تكن عملية "مطرقة منتصف الليل" معروفة إلا لعدد قليل من الأشخاص في واشنطن وفي مقر الأميركية للشرق الأوسط في تامبا بولاية فلوريدا.(سكاي نيوز)