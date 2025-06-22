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عربي-دولي

بعد الهجمات الأميركية.. إيران: قواتنا ستحدد طبيعة وتوقيت الرد

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:20
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أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأحد، ان بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل الولايات المتحدة.
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وأضاف إيرواني: "قواتنا المسلحة ستحدد توقيت وطبيعة ونطاق الرد المتناسب على الهجمات الأميركية".

وأكد أن "كل المزاعم الأميركية تجاه طهران لا أساس لها وبلا سند قانوني ولها دوافع سياسية".

وتابع: "الولايات المتحدة اختلقت الذرائع للهجوم على بلدي".

واعتبر أن "العدوان الأميركي انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ضحت بأمنها دعما لنتنياهو". (سكاي نيوز)

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