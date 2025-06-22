بعد الهجمات الأميركية.. إيران: قواتنا ستحدد طبيعة وتوقيت الرد

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أعلن مندوب لدى أمام ، أمس الأحد، ان بلاده تحتفظ بحق الرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل .وأضاف إيرواني: "قواتنا المسلحة ستحدد توقيت وطبيعة ونطاق الرد المتناسب على الهجمات الأميركية".وأكد أن "كل المزاعم الأميركية تجاه لا أساس لها وبلا سند قانوني ولها دوافع سياسية".وتابع: "الولايات المتحدة اختلقت الذرائع للهجوم على بلدي".واعتبر أن "العدوان الأميركي انتهاك صارخ للقانون الدولي".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ضحت بأمنها دعما لنتنياهو". (سكاي نيوز)