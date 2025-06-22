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عربي-دولي

11 يوماً على الحرب الاسرائيلية الايرانية.. هجمات متبادلة واليمن يدخل على خط المعركة

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:32
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في اليوم الـ11 من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أكد مسؤولون إسرائيليون رغبة تل أبيب في إنهاء الهجمات في الأيام المقبلة. وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن إسرائيل لن تواصل الحرب "أكثر مما هو مطلوب".
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في الوقت ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجوم الأميركي على المنشأت النووية الإيرانية حرم طهران من القنبلة الذرية، مبديا استعدادا لإجراء محادثات معها.

كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا مفر من تلقي الولايات المتحدة ردا على هجومها.

وكان أحد أعضاء مجلس الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قد أعلن أن الحرس الثوري مستعد لإغلاق مضيق هرمز، مما دفع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس للقول إن "تعطيل إيران لحركة الملاحة في المضيق سيكون انتحارا بالنسبة لها".
ميدانياً، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن تعرض مواقع في البلاد لضربات إسرائيلية.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من المسيرات في سماء طهران.
كذلك تم تفعيل الدفاعات الجوية في كرج غرب طهران لصد هجوم إسرائيلي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.

وذكرت وكالة "نور نيوز" أن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت بارشين حيث يوجد مجمع عسكري كبير في جنوب شرق طهران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الأحد ضربات على "أهداف عسكرية" في إيران، بينها مواقع لتخزين والصواريخ وإطلاقها.

وقال الجيش في بيان نُشر على تليغرام "نفذت نحو 20 طائرة مقاتلة (تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي) ضربات تستند إلى معلومات استخباراتية على أهداف عسكرية في إيران".
وأضاف البيان أن الهجمات استهدفت "مواقع بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها"، بالإضافة إلى "مواقع خاصة بالأقمار الاصطناعية والرادارات العسكرية".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل ستقبل بوقف إطلاق النار إذا أوقف المرشد الإيراني إطلاق النار وقال إنه يريد إنهاء الحرب.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر أن تل أبيب ترغب بإنهاء الصراع بأسرع وقت وربما هذا الأسبوع وأنها لا تريد حرب استنزاف، لكنها مستعدة لذلك.

كما وقالت المصادر إن إسرائيل ترى فرصة ضئيلة للدخول في مفاوضات لاتفاق نووي حاليا وخاصة وأنها نجحت في تدمير مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب.

وعلى الصعيد العسكري، قالت المصادر للصحيفة إن إيران تملك الآن نحو مئتي منصة إطلاق صواريخ ونحو ألف وخمسمئة صاروخ.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
ودوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل قبل قليل كان من اليمن".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بتعرض مواقع في البلاد لضربات إسرائيلية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الدفاعات الجوية اعترضت عددا من المسيرات في سماء طهران.

كذلك تم تفعيل الدفاعات الجوية في كرج غرب طهران لصد هجوم إسرائيلي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات.
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