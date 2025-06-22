بعد القصف الأميركي.. هذا ما قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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قدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ، لمجلس ، ، وصفا لحالة المواقع النووية الثلاثة التي تم استهدافها بالضربات الأميركية.وقال غروسي، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن في ، إن حفرا تظهر بوضوح في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم بالغة التحصين تحت الأرض.وأضاف غروسي: "في الوقت الحالي، لا أحد بما في ذلك قادر على تقييم حجم الأضرار تحت الأرض في منشأة فوردو".وذكر غروسي أن المداخل إلى أنفاق في أصفهان كانت على ما يبدو تستخدم لتخزين مواد مخصبة، قد تعرضت للقصف.