Advertisement

عربي-دولي

خامنئي: عقاب إسرائيل مازال مستمرا.. وشمخاني: المفاجآت مستمرة

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1380859-638862582073157008.png
Doc-P-1380859-638862582073157008.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أول رد فعل له بعد الضربات الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية في إيران وهي فوردو وأصفهان ونطنز، كتب المرشد الإيراني علي خامنئي منشورا على "إكس" متحدثاً عن إسرائيل وليس أميركا، جيث قائل إن "عقاب إسرائيل مازال مستمرا".
Advertisement
 
وتزامنا، خرجت تصريحات عدة من إيران تؤكد عزمها الرد على الضربات الأميركية، دون أي إيضاح عن طبيعة وتوقيت ذلك الرد أو نطاقه.
 
ومن بين التصريحات الإيرانية، قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، الذي أصيب إصابة كبيرة في اليوم الأول من الضربات الإسرائيلية على إيران يوم 13 حزيران، إنه حتى مع افتراض التدمير الكامل للمواقع النووية فإن "اللعبة لم تنته بعد".

وأكد شمخاني أن "المواد المخصبة لا تزال سليمة"، مشيراً إلى أن "المفاجآت مستمرة" وأن "زمام المبادرة السياسية والعملياتية، في إطار حق الدفاع المشروع، بيد الطرف الذي يجيد إدارة اللعبة بذكاء ويتجنّب إطلاق النار العشوائي"، على حد قوله. (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
خامنئي: عقابنا لإسرائيل مستمر
lebanon 24
23/06/2025 10:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض مع أي طرف ما دامت اعتداءات إسرائيل مستمرة
lebanon 24
23/06/2025 10:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حركة المرور عبر مضيق هرمز مستمرة رغم الصراع بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
23/06/2025 10:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي نقلاً عن مسؤول أمني: إسرائيل لن تضرب إيران طالما المفاوضات الأميركية الإيرانية مستمرة
lebanon 24
23/06/2025 10:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-06-23
03:01 | 2025-06-23
02:41 | 2025-06-23
02:36 | 2025-06-23
02:30 | 2025-06-23
02:03 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24