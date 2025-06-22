خامنئي: عقاب إسرائيل مازال مستمرا.. وشمخاني: المفاجآت مستمرة

في أول رد فعل له بعد الضربات الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية في وهي فوردو وأصفهان ونطنز، كتب المرشد منشورا على "إكس" متحدثاً عن وليس أميركا، جيث قائل إن "عقاب إسرائيل مازال مستمرا".

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وتزامنا، خرجت تصريحات عدة من إيران تؤكد عزمها الرد على الضربات الأميركية، دون أي إيضاح عن طبيعة وتوقيت ذلك الرد أو نطاقه.

ومن بين التصريحات ، قال مستشار المرشد الإيراني ، الذي أصيب إصابة كبيرة في اليوم الأول من الضربات على إيران حزيران، إنه حتى مع افتراض التدمير الكامل للمواقع النووية فإن "اللعبة لم تنته بعد".



وأكد شمخاني أن "المواد المخصبة لا تزال سليمة"، مشيراً إلى أن "المفاجآت مستمرة" وأن "زمام المبادرة السياسية والعملياتية، في إطار حق الدفاع المشروع، بيد الطرف الذي يجيد إدارة اللعبة بذكاء ويتجنّب إطلاق النار العشوائي"، على حد قوله. (العربية)