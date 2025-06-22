Advertisement

عربي-دولي

معلومات تكشف للمرة الاولى.. كم عدد الطائرات التي شاركت في قصف منشآت إيران النووية؟

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1380862-638862588915212008.jpg
Doc-P-1380862-638862588915212008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" تفاصيل تتعلق بالهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية والذي أطلق عليه اسم "مطرقة منتصف الليل".
Advertisement


ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية شارك فيه أكثر من 125 طائرة".
ووفق المسؤولين ألقت "قاذفات الشبح بي-2 قنابل ضخمة (خارقة للتحصينات) على منشأتي فوردو ونطنز الإيرانيتين، بينما ضربت صواريخ توماهوك موقعا في مدينة أصفهان".

وكانت وزارة الدفاع الأمبركية قد أعلنت، يوم الأحد، أنها قصفت مواقع نووية إيرانية بأكثر من 182 طنا من المتفجرات، مستخدمة 75 سلاحا، في أكبر عملية تنفذها طائرات الشبح "بي-2" في تاريخ الولايات المتحدة، وقد استغرقت العملية 25 دقيقة فقط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، صباح الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ عملية استهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية الإيرانية.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تم تدمير موقع فوردو".
مواضيع ذات صلة
عراقجي: قصف المنشآت النووية لن يدمر المعرفة التقنية التي طورتها إيران
lebanon 24
23/06/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤولين أوروبيين: لا نزال ننتظر تقييما مستقلا لآثار قصف أميركا منشآت إيران النووية
lebanon 24
23/06/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الطائرات الحربية "تواصل مهاجمة" منشآت نووية في إيران
lebanon 24
23/06/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن قصف منشآت نووية في إيران ويصفه بـ"اللحظة التاريخية"
lebanon 24
23/06/2025 10:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-06-23
03:01 | 2025-06-23
02:41 | 2025-06-23
02:36 | 2025-06-23
02:30 | 2025-06-23
02:03 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24