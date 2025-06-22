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عربي-دولي
معلومات تكشف للمرة الاولى.. كم عدد الطائرات التي شاركت في قصف منشآت إيران النووية؟
Lebanon 24
22-06-2025
|
23:45
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كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "
سي إن
إن" تفاصيل تتعلق بالهجوم الأميركي على المنشآت النووية
الإيرانية
والذي أطلق عليه اسم "مطرقة منتصف الليل".
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ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية شارك فيه أكثر من 125 طائرة".
ووفق المسؤولين ألقت "قاذفات الشبح بي-2 قنابل ضخمة (خارقة للتحصينات) على منشأتي فوردو ونطنز الإيرانيتين، بينما ضربت صواريخ توماهوك موقعا في مدينة أصفهان".
وكانت
وزارة الدفاع
الأمبركية قد أعلنت،
يوم الأحد
، أنها قصفت مواقع نووية إيرانية بأكثر من 182 طنا من المتفجرات، مستخدمة 75 سلاحا، في أكبر عملية تنفذها طائرات الشبح "بي-2" في تاريخ
الولايات المتحدة
، وقد استغرقت العملية 25 دقيقة فقط.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أعلن،
صباح الأحد
، أن الجيش الأميركي نفذ عملية استهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية الإيرانية.
وقال
ترامب
في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تم تدمير موقع فوردو".
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