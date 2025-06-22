معلومات تكشف للمرة الاولى.. كم عدد الطائرات التي شاركت في قصف منشآت إيران النووية؟

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ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية شارك فيه أكثر من 125 طائرة". كشف مسؤولون أميركيون لشبكة " إن" تفاصيل تتعلق بالهجوم الأميركي على المنشآت النووية والذي أطلق عليه اسم "مطرقة منتصف الليل".ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية شارك فيه أكثر من 125 طائرة".

ووفق المسؤولين ألقت "قاذفات الشبح بي-2 قنابل ضخمة (خارقة للتحصينات) على منشأتي فوردو ونطنز الإيرانيتين، بينما ضربت صواريخ توماهوك موقعا في مدينة أصفهان".



وكانت الأمبركية قد أعلنت، ، أنها قصفت مواقع نووية إيرانية بأكثر من 182 طنا من المتفجرات، مستخدمة 75 سلاحا، في أكبر عملية تنفذها طائرات الشبح "بي-2" في تاريخ ، وقد استغرقت العملية 25 دقيقة فقط.



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، ، أن الجيش الأميركي نفذ عملية استهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية الإيرانية.



وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تم تدمير موقع فوردو".