Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تعلن تكثيف ضرباتها ضد أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية

Lebanon 24
23-06-2025 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1380864-638862590520452723.jpg
Doc-P-1380864-638862590520452723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن بلاده ستكثّف ضرباتها ضد أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية، وذلك بعد 3 أسابيع من هجوم واسع النطاق نفذته كييف ضد قاعدة جوية روسية في شرق سيبيريا.
Advertisement

وعشية المحادثات بين البلدين في إسطنبول في الثاني من حزيران الجاري، قصفت أوكرانيا عدة مطارات روسية، على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها، بواسطة طائرات مسيرة هُربت إلى روسيا ثم أطلقت من بُعد في عملية معقدة.

وألحق الهجوم الذي جاء ردا على القوات الجوية الروسية التي تضرب أوكرانيا بشكل شبه يومي، الضرر بالعديد من الطائرات العسكرية أو تدميرها بحسب كييف.

وقال سيرسكي في إحاطة صحفية السبت طُلب عدم نشر مضمونها حتى الأحد: توجد هجمات مماثلة مقبلة، مبينا: “بالطبع، سنواصل. سنزيد حجم وعمق العمليات… لن نكتفي بالبقاء في موقف دفاعي، لأن ذلك لا يُجدي ويقودنا في النهاية إلى ما نحن عليه من تراجع وخسارة رجال وأراض”، كما بيّن أن كييف لن تهاجم سوى الأهداف العسكرية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران
lebanon 24
23/06/2025 10:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: نفذنا ضربات على أهداف عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية (العربية)
lebanon 24
23/06/2025 10:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"معاريف": إسرائيل تكثف استعداداتها لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران
lebanon 24
23/06/2025 10:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول: إسرائيل تدرس أيضا توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية
lebanon 24
23/06/2025 10:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-06-23
03:01 | 2025-06-23
02:41 | 2025-06-23
02:36 | 2025-06-23
02:30 | 2025-06-23
02:03 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24