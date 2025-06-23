أوكرانيا تعلن تكثيف ضرباتها ضد أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية

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أعلن الأوكراني أن بلاده ستكثّف ضرباتها ضد أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية، وذلك بعد 3 أسابيع من هجوم واسع النطاق نفذته ضد في شرق .وعشية المحادثات بين البلدين في إسطنبول في الثاني من حزيران الجاري، قصفت عدة مطارات روسية، على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها، بواسطة طائرات مسيرة هُربت إلى ثم أطلقت من بُعد في عملية معقدة.وألحق الهجوم الذي جاء ردا على القوات التي تضرب أوكرانيا بشكل شبه يومي، الضرر بالعديد من الطائرات العسكرية أو تدميرها بحسب كييف.وقال سيرسكي في إحاطة صحفية السبت طُلب عدم نشر مضمونها حتى الأحد: توجد هجمات مماثلة مقبلة، مبينا: “بالطبع، سنواصل. سنزيد حجم وعمق العمليات… لن نكتفي بالبقاء في موقف دفاعي، لأن ذلك لا يُجدي ويقودنا في النهاية إلى ما نحن عليه من تراجع وخسارة رجال وأراض”، كما بيّن أن كييف لن تهاجم سوى الأهداف العسكرية.