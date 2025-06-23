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عربي-دولي

كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأميركي على إيران: "انتهاك للسيادة"

Lebanon 24
23-06-2025 | 00:00
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قالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن كوريا الشمالية نددت بقوة، اليوم الاثنين، بالهجوم الأميركي على إيران. ووصفت بيونغ يانغ الهجوم بأنه انتهاك خطير للمصالح الأمنية والحقوق الإقليمية لدولة ذات سيادة.
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تدين بشدة الهجوم الأميركي على إيران الذي ينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق باحترام السيادة".

ويترقب العالم رد إيران بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "محت" المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، لتنضم بذلك إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي يستهدف إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
 
 
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