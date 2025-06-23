كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأميركي على إيران: "انتهاك للسيادة"

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قالت الكورية المركزية إن نددت بقوة، اليوم الاثنين، بالهجوم الأميركي على . ووصفت بيونغ يانغ الهجوم بأنه انتهاك خطير للمصالح الأمنية والحقوق الإقليمية لدولة ذات سيادة.وقال متحدث باسم الكورية الشمالية، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن " كوريا الشعبية الديموقراطية تدين بشدة الهجوم الأميركي على إيران الذي ينتهك بشكل خطير ميثاق في ما يتعلق باحترام السيادة".ويترقب العالم رد إيران بعد أن قال الرئيس الأميركي إن "محت" المواقع النووية الرئيسية، لتنضم بذلك إلى في أكبر عمل عسكري غربي يستهدف إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.