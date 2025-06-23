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إقتصاد
في أعقاب الهجمات الأميركية على إيران.. شركات الطيران تواصل تجنب المجال الجوي في الشرق الأوسط
Lebanon 24
23-06-2025
|
00:36
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أظهر موقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية أن شركات الطيران واصلت تجنب أجزاء كبيرة من منطقة
الشرق الأوسط
، الأحد، بعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية.
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وبدأت شركات الطيران في تجنب المجال الجوي للمنطقة مع تبادل
إسرائيل
وإيران إطلاق الصواريخ في الآونة الأخيرة.
وقال الموقع عبر حسابه على منصة إكس "في أعقاب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية
الإيرانية
، تعمل
حركة الطيران
التجاري في المنطقة كما كانت تعمل منذ فرض قيود جديدة على المجال الجوي الأسبوع الماضي".
وأظهر الموقع الإلكتروني تجنب شركات الطيران التحليق في المجال الجوي لكل من
إيران
والعراق وسوريا وإسرائيل. واختارت مسارات أخرى مثل
الشمال
عبر بحر
قزوين
أو الجنوب عبر مصر والسعودية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأطقم والطيران لوقت أطول. (سكاي نيوز عربية)
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