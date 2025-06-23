في أعقاب الهجمات الأميركية على إيران.. شركات الطيران تواصل تجنب المجال الجوي في الشرق الأوسط

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أظهر موقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية أن شركات الطيران واصلت تجنب أجزاء كبيرة من منطقة ، الأحد، بعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية.وبدأت شركات الطيران في تجنب المجال الجوي للمنطقة مع تبادل وإيران إطلاق الصواريخ في الآونة الأخيرة.وقال الموقع عبر حسابه على منصة إكس "في أعقاب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية ، تعمل التجاري في المنطقة كما كانت تعمل منذ فرض قيود جديدة على المجال الجوي الأسبوع الماضي".وأظهر الموقع الإلكتروني تجنب شركات الطيران التحليق في المجال الجوي لكل من والعراق وسوريا وإسرائيل. واختارت مسارات أخرى مثل عبر بحر أو الجنوب عبر مصر والسعودية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأطقم والطيران لوقت أطول. (سكاي نيوز عربية)