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عربي-دولي
أميركا تحض الصين على اقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز
Lebanon 24
23-06-2025
|
01:31
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وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
الصين
، الاثنين، على المساعدة في ردع
طهران
عن إغلاق
مضيق هرمز
ردا على الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية.
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وقال
روبيو
لشبكة "
فوكس نيوز
" Fox News: "أحض الحكومة
الصينية
في
بكين
على الاتصال بهم بهذا الشأن، لأن الصين تعتمد بشدة على مضيق هرمز في إمداداتها النفطية".
وتوقع محللون أن تختار
إيران
الرد على هجوم
واشنطن
بإغلاق المضيق الذي بعد ممرا مائيا حيويا يمر عبره خمس إنتاج
النفط
العالمي.
وأضاف روبيو: "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ فادحا آخر. إنه انتحار اقتصادي لهم، ولدينا خيارات للتعامل مع ذلك".
وتابع: "لكن ينبغي على الدول الأخرى أن تدرس هذا الأمر أيضا، فهو سيضر باقتصاداتها بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا. أعتقد أنه سيكون تصعيدا هائلا يستحق الرد، ليس منا فحسب، بل من الآخرين أيضا".
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