أميركا تحض الصين على اقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز

حض الأميركي ، الاثنين، على المساعدة في ردع عن إغلاق ردا على الضربات الأميركية على مواقع نووية إيرانية.

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وقال لشبكة " " Fox News: "أحض الحكومة في على الاتصال بهم بهذا الشأن، لأن الصين تعتمد بشدة على مضيق هرمز في إمداداتها النفطية".



وتوقع محللون أن تختار الرد على هجوم بإغلاق المضيق الذي بعد ممرا مائيا حيويا يمر عبره خمس إنتاج العالمي.

وأضاف روبيو: "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ فادحا آخر. إنه انتحار اقتصادي لهم، ولدينا خيارات للتعامل مع ذلك".



وتابع: "لكن ينبغي على الدول الأخرى أن تدرس هذا الأمر أيضا، فهو سيضر باقتصاداتها بشكل أسوأ بكثير من اقتصادنا. أعتقد أنه سيكون تصعيدا هائلا يستحق الرد، ليس منا فحسب، بل من الآخرين أيضا".