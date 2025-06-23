ماليزيا: التصعيد في إيران مقلق وعلى الجميع تجنب الانجرار للعنف

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حثت اليوم الاثنين جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد للوضع في بعد هجوم على منشآت نووية رئيسية في .وكتبت الوزارة في منشور على إكس أن الماليزي قال ذلك لنظيره أثناء اجتماع في إسطنبول.ودعا رئيس الوزراء الماليزي لضبط النفس، وقال إن مشاركة قوى خارجية منها سيجعل الوضع أكثر اضطرابا.