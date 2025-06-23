نتنياهو يريد تجنب "حرب استنزاف" مع إيران.. تقرير يكشف

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أعلن ، أمس الأحد، ان تهدف إلى تجنب "حرب استنزاف" مع ، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونقلت الصحيفة عنه قوله: "لن نواصل أفعالنا بما يتجاوز ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف، لكننا لن ننتهي مبكرا أيضا".وأشاد بالولايات المتحدة لإلحاقها "أضرارا بالغة الخطورة" بمنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم شديدة التحصين خلال هجمات ليلية، رغم أنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن مدى الضرر.وقال إن الأمر يتعلق بالقضاء على "التهديدين الملموسين لوجودنا: التهديد وتهديد الصواريخ الباليستية. نحن نتحرك خطوة بخطوة نحو تحقيق هذه الأهداف. نحن قريبون جدا جدا من إتمامها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف: "عندما تتحقق الأهداف، حينها تكتمل العملية ويتوقف القتال".ونفذ الجيش الأميركي ضربات على منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، والتي تقع في عمق جبل، وعلى منشأة نطنز النووية باستخدام قنابل اختراق التحصينات.وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت صواريخ أطلقت من غواصة مواقع نووية في أصفهان، وفقا لمسؤولين أميركيين.وبدأت إسرائيل هجماتها واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 حزيران ، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته .(سكاي نيوز)