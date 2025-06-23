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عربي-دولي

نتنياهو يريد تجنب "حرب استنزاف" مع إيران.. تقرير يكشف

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:44
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، ان إسرائيل تهدف إلى تجنب "حرب استنزاف" مع إيران، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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ونقلت الصحيفة عنه قوله: "لن نواصل أفعالنا بما يتجاوز ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف، لكننا لن ننتهي مبكرا أيضا".

وأشاد بالولايات المتحدة لإلحاقها "أضرارا بالغة الخطورة" بمنشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم شديدة التحصين خلال هجمات ليلية، رغم أنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن مدى الضرر.

وقال نتنياهو إن الأمر يتعلق بالقضاء على "التهديدين الملموسين لوجودنا: التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية. نحن نتحرك خطوة بخطوة نحو تحقيق هذه الأهداف. نحن قريبون جدا جدا من إتمامها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف: "عندما تتحقق الأهداف، حينها تكتمل العملية ويتوقف القتال".

ونفذ الجيش الأميركي ضربات على منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، والتي تقع في عمق جبل، وعلى منشأة نطنز النووية باستخدام قنابل اختراق التحصينات.

وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت صواريخ كروز أطلقت من غواصة مواقع نووية في أصفهان، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وبدأت إسرائيل هجماتها واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 حزيران ، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام لطالما نفته طهران.(سكاي نيوز)


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