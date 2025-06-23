مشيداً بالحسم الاميركي في الشرق الوسط.. زيلينسكي: يجب ألا يكون هناك انتشار للأسلحة النووية في العالم الحديث

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حذر الرئيس الأوكراني ، مساء الأحد، من انتشار الأسلحة النووية، حيث أعرب بشكل غير مباشر عن دعمه للهجمات الأميركية على المواقع النووية خلال الليل.وقال في خطابه الليلي المصور: "يجب ألا يكون هناك انتشار للأسلحة النووية في العالم الحديث".وأضاف: "من المهم أن يكون هناك حسم أميركي في هذا الشأن، حسم ".