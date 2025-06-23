Advertisement

عربي-دولي

مشيداً بالحسم الاميركي في الشرق الوسط.. زيلينسكي: يجب ألا يكون هناك انتشار للأسلحة النووية في العالم الحديث

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1380907-638862655770653286.jpg
Doc-P-1380907-638862655770653286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، من انتشار الأسلحة النووية، حيث أعرب بشكل غير مباشر عن دعمه للهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية خلال الليل.
Advertisement

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "يجب ألا يكون هناك انتشار للأسلحة النووية في العالم الحديث".

وأضاف: "من المهم أن يكون هناك حسم أميركي في هذا الشأن، حسم الرئيس دونالد ترامب".
وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا تستخدم طائرات "شاهد" المسيرة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا. وقال: "قرارات إيران بدعم روسيا جلبت دمارا هائلا وخسائر بشرية مدمرة لبلادنا، وللعديد من الدول الأخرى".

وفي الوقت نفسه، دعا زيلينسكي إلى التركيز على الدبلوماسية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: هناك خطر كبير من انتشار الأسلحة النووية
lebanon 24
23/06/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك للدول الإسلامية: التأكيد على أهمية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
lebanon 24
23/06/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: التهديد النووي في الشرق الأوسط له بعد واقعي وهو تهديد المنطقة والعالم
lebanon 24
23/06/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: مصرون على مبدأ إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي
lebanon 24
23/06/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-06-23
03:01 | 2025-06-23
02:41 | 2025-06-23
02:36 | 2025-06-23
02:30 | 2025-06-23
02:03 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24