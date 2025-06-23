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عربي-دولي

اليابان: التصعيد الإيراني الإسرائيلي مؤسف وندعو للحل السلمي

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:53
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قالت اليابان إن الضربات الأمريكية على إيران أظهرت عزم واشنطن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، ودعت في الوقت نفسه إلى خفض التصعيد في الوضع.
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وذكرت اليابان أن “من المؤسف بشدة” تصاعد الوضع بين إسرائيل وإيران إلى حد الانتقام.
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