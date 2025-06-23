اليابان: التصعيد الإيراني الإسرائيلي مؤسف وندعو للحل السلمي

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قالت إن الضربات على أظهرت عزم منع من امتلاك أسلحة نووية، ودعت في الوقت نفسه إلى خفض التصعيد في الوضع.وذكرت اليابان أن “من المؤسف بشدة” تصاعد الوضع بين وإيران إلى حد الانتقام.