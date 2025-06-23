الجيش الإسرائيلي يُهاجم 6 مطارات إيرانية.. ومقتل 10 من الحرس الثوري

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أكد الجيش أنه هاجم اليوم الاثنين 6 مطارات في غرب وشرق ووسط .كما أعلن أنه شن ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران.وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "يشن حاليا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".واعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط مسيّرة بأجواء إيران قائلا "لا مخاوف من تسرب معلومات".في حين ذكر إعلام إيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 غرب البلاد.ونقل الإعلام أنباء عن مقتل 10 من عناصر في غارات إسرائيلية على منطقة يزد أمس الأحد.وفي وقت سابق، أعلنت إيران إسقاط مسيّرة إسرائيلية في سماء خرم آباد، بعدما كانت تحدثت عن إسقاط مسيرة في محافظة "مركزي" التي تنتمي إليها مدينة "آراك" حيث يوجد المفاعل .وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق مدينة تبريز الإيرانية، بعد وقوع غارات جوية في المنطقة.(العربية)