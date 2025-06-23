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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يُهاجم 6 مطارات إيرانية.. ومقتل 10 من الحرس الثوري

Lebanon 24
23-06-2025 | 02:30
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أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم اليوم الاثنين 6 مطارات في غرب وشرق ووسط إيران.
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كما أعلن أنه شن ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو "يشن حاليا ضربات على مواقع بنى تحتية عسكرية في كرمنشاه في إيران".

واعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط مسيّرة بأجواء إيران قائلا "لا مخاوف من تسرب معلومات".

في حين ذكر إعلام إيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 مسيرات غرب البلاد.

ونقل الإعلام الإيراني أنباء عن مقتل 10 من عناصر الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على منطقة يزد الإيرانية أمس الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إسقاط مسيّرة إسرائيلية في سماء خرم آباد، بعدما كانت تحدثت عن إسقاط مسيرة في محافظة "مركزي" التي تنتمي إليها مدينة "آراك" حيث يوجد المفاعل النووي.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق مدينة تبريز الإيرانية، بعد وقوع غارات جوية في المنطقة.(العربية)
 
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