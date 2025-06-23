ردا على الضربات الأميركية داخل إيران.. رصد مؤشرات "هجومية" لفصائل تدعمها طهران

Advertisement

نقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين رصدوا مؤشرات على أن الفصائل المسلحة المدعومة من تستعد لشن هجمات محتملة على القواعد العسكرية الأميركية في وربما ، وذلك ردا على الضربات الأميركية داخل إيران.ووفقا للمسؤول: "لم تقع أي هجمات حتى الآن، والمسؤولون العراقيون يبذلون جهودا كبيرة لثني الفصائل عن تنفيذ أي عمل عدائي". (سكاي نيوز عربية)