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عربي-دولي

ردا على الضربات الأميركية داخل إيران.. رصد مؤشرات "هجومية" لفصائل تدعمها طهران

Lebanon 24
23-06-2025 | 02:41
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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين رصدوا مؤشرات على أن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تستعد لشن هجمات محتملة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وربما سوريا، وذلك ردا على الضربات الأميركية داخل إيران.
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ووفقا للمسؤول: "لم تقع أي هجمات حتى الآن، والمسؤولون العراقيون يبذلون جهودا كبيرة لثني الفصائل عن تنفيذ أي عمل عدائي". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
 
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