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عربي-دولي

موجات صاروخية مُتبادلة.. انفجارات واستهدافات لبُنى تحتية وكاتس: نهاجم بكثافة غير مسبوقة طهران

Lebanon 24
23-06-2025 | 03:41
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في اليوم الحادي عشر للمواجهات بين طهران وتل أبيب، استهدفت دفعات صواريخ إيرانية اليوم الإثنين مناطق عدة في إسرائيل، في حين بدرت الأخيرة بقصف عدة أهداف داخل إيران.
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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "اننا نهاجم الآن "بكثافة غير مسبوقة" أهدافا في وسط طهران". 

وسمع دوي انفجارات قوية في شمال طهران. 

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس برؤية سحب من الدخان الكثيف تتصاعد من اتجاهات مختلفة، فيما ذكر إعلام محلي أن غسرائيل استهدفت مبنى الهلال الأحمر في طهران.

وقبلها أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين رصد صواريخ أطلقت من إيران تجاه إسرائيل مضيفا أن الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي.

وأطلقت 5 دفعات من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، في حين قدر علام إسرائيلي إطلاق 15 صاروخا إيرانيا تجاه إسرائيل على 4 دفعات. وأعلن سقوط صواريخ في أسدود، وفي شمال إسرائيل وجنوب القدس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شركة الكهرباء الإسرائيلية قولها بحدوث انقطاعات في الإمدادات في الجنوب إثر أضرار قرب منشأة للبنية التحتية الاستراتيجية.

وأعلن في المقابل شن هجمات على ستة مطارات فى غرب وشرق ووسط إيران.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، وفق ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها على الإنترنت اليوم، أن الهجمات ألحقت أضرارا بالممرات ومخابئ حصينة تحت الأرض، وبطائرة تزود بالوقود، وطائرات مقاتلة من بينها مقاتلات من طرار( إف-14 وإف -5 وإيه إتش-1)، التابعة للنظام الإيراني.

وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أن شن هذه الهجمات يأتي لتعزيز الهيمنة على المجال الجوي الإيرانى، وقال إن إيران كانت تعتزم استخدام الطائرة التى تمت إصابتها فى الهجمات، فى شن هجوم على إسرائيل

كما أعلن أنه شن ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران.

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