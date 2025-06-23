موجات صاروخية مُتبادلة.. انفجارات واستهدافات لبُنى تحتية وكاتس: نهاجم بكثافة غير مسبوقة طهران

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في اليوم للمواجهات بين وتل أبيب، استهدفت دفعات صواريخ إيرانية اليوم الإثنين مناطق عدة ، في حين بدرت الأخيرة بقصف عدة أهداف داخل .وقال يسرائيل كاتس "اننا نهاجم الآن "بكثافة غير مسبوقة" أهدافا في وسط طهران".وسمع دوي انفجارات قوية في شمال طهران.وأفاد صحافي في برؤية سحب من الدخان الكثيف تتصاعد من اتجاهات مختلفة، فيما ذكر إعلام محلي أن غسرائيل استهدفت مبنى في طهران.وقبلها أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين رصد صواريخ أطلقت من إيران تجاه مضيفا أن الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد الصاروخي.وأطلقت 5 دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في حين قدر علام إسرائيلي إطلاق 15 صاروخا إيرانيا تجاه إسرائيل على 4 دفعات. وأعلن سقوط صواريخ في أسدود، وفي شمال إسرائيل وجنوب .ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شركة الكهرباء قولها بحدوث انقطاعات في الإمدادات في الجنوب إثر أضرار قرب منشأة للبنية التحتية الاستراتيجية.وأعلن في المقابل شن هجمات على ستة مطارات فى غرب وشرق ووسط إيران.وأضاف الجيش الإسرائيلي، وفق ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها على الإنترنت اليوم، أن الهجمات ألحقت أضرارا بالممرات ومخابئ حصينة تحت الأرض، وبطائرة تزود بالوقود، وطائرات مقاتلة من بينها مقاتلات من طرار( إف-14 وإف -5 وإيه إتش-1)، التابعة للنظام .وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أن شن هذه الهجمات يأتي لتعزيز الهيمنة على المجال الجوي الإيرانى، وقال إن إيران كانت تعتزم استخدام الطائرة التى تمت إصابتها فى الهجمات، فى شن هجوم على إسرائيلكما أعلن أنه شن ضربات على مواقع عسكرية في كرمنشاه بغرب إيران.