اضطراب إمدادات الكهرباء.. إيران تقصف "منشأة إستراتيجية" إسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن إصابة منشأة استراتيجية إسرائيلية بصاروخ إيراني ما تسبب في اضطراب بإمدادات الكهرباء.





وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، بإطلاق قرابة 15 صاروخاً إيرانياً وسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بعدة مواقع.

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كذلك، ذكرت التقارير أنَّ عدداً من الصواريخ سقطت في 5 مناطق ، مشيرة إلى أنَّ الرشقة الصاروخية شملت إطلاق 10 صواريخ على . وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، بإطلاق قرابة 15 صاروخاً إيرانياً وسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بعدة مواقع.كذلك، ذكرت التقارير أنَّ عدداً من الصواريخ سقطت في 5 مناطق ، مشيرة إلى أنَّ الرشقة الصاروخية شملت إطلاق 10 صواريخ على .



أيضاً، سُمع دوي انفجارات قوية في مدينة ، بينما أشارت مصادر إعلامية إلى سقوط صاروخ في أسدود. (سكاي نيوز عربية)