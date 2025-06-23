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عربي-دولي

اضطراب إمدادات الكهرباء.. إيران تقصف "منشأة إستراتيجية" إسرائيلية

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:07
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن إصابة منشأة استراتيجية إسرائيلية بصاروخ إيراني ما تسبب في اضطراب بإمدادات الكهرباء.


وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، بإطلاق قرابة 15 صاروخاً إيرانياً وسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بعدة مواقع.
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كذلك، ذكرت التقارير أنَّ عدداً من الصواريخ سقطت في 5 مناطق في إسرائيل، مشيرة إلى أنَّ الرشقة الصاروخية الإيرانية شملت إطلاق 10 صواريخ على إسرائيل.

أيضاً، سُمع دوي انفجارات قوية في مدينة القدس، بينما أشارت مصادر إعلامية إلى سقوط صاروخ في أسدود. (سكاي نيوز عربية)
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