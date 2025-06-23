مبلغ كبير... مليارات الدولارات دخلت بلداً عربيّاً

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أعلن عن ارتفاع تاريخي في تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى البلاد بين ونيسان من السنة المالية 2024-2025.وسجلت التحويلات نموًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث زادت بنسبة 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال الفترة عينها من السنة المالية السابقة. (روسيا اليوم)