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إقتصاد

مبلغ كبير... مليارات الدولارات دخلت بلداً عربيّاً

Lebanon 24
23-06-2025 | 05:24
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أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تاريخي في تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى البلاد بين تموز ونيسان من السنة المالية 2024-2025.
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وسجلت التحويلات نموًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث زادت بنسبة 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار خلال الفترة عينها من السنة المالية السابقة. (روسيا اليوم)
 
 
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