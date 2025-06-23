لأوّل مرّة... إيران استخدمت صاروخاً جديداً لضرب إسرائيل ما هو؟

أعلن الإيرانيّ، أنّه أطلق الموجة الـ21 من عمليّة الوعد الصادق 3، ردّاً على الإسرائيليّة.

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وأشار الحرس الثوريّ إلى أنّه "استخدم لأوّل مرة صاروخ خيبر "قدر H" الباليستي المتعدد الرؤوس".

وأوضح أنّه "استخدم تكتيكات جديدة ومفاجئة لتحقيق ضربات أكثر دقة وأشد تدميراً وفعالية".

وكشف الحرس الثوريّ أنّه "ضرب أهدافاً استراتيجية في كافة أنحاء ، من إلى الجنوب".