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عربي-دولي
لأوّل مرّة... إيران استخدمت صاروخاً جديداً لضرب إسرائيل ما هو؟
Lebanon 24
23-06-2025
|
06:04
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أعلن
الحرس الثوري
الإيرانيّ، أنّه أطلق الموجة الـ21 من عمليّة الوعد الصادق 3، ردّاً على
الغارات
الإسرائيليّة.
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وأشار الحرس الثوريّ إلى أنّه "استخدم لأوّل مرة صاروخ خيبر "قدر H" الباليستي المتعدد الرؤوس".
وأوضح أنّه "استخدم تكتيكات جديدة ومفاجئة لتحقيق ضربات أكثر دقة وأشد تدميراً وفعالية".
وكشف الحرس الثوريّ أنّه "ضرب أهدافاً استراتيجية في كافة أنحاء
إسرائيل
، من
الشمال
إلى الجنوب".
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