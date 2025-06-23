Advertisement

عربي-دولي

لأوّل مرّة... إيران استخدمت صاروخاً جديداً لضرب إسرائيل ما هو؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 06:04
A-
A+
Doc-P-1381082-638862809231209396.jpg
Doc-P-1381082-638862809231209396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحرس الثوري الإيرانيّ، أنّه أطلق الموجة الـ21 من عمليّة الوعد الصادق 3، ردّاً على الغارات الإسرائيليّة.
Advertisement
 
 
وأشار الحرس الثوريّ إلى أنّه "استخدم لأوّل مرة صاروخ خيبر "قدر H" الباليستي المتعدد الرؤوس".
 
 
وأوضح أنّه "استخدم تكتيكات جديدة ومفاجئة لتحقيق ضربات أكثر دقة وأشد تدميراً وفعالية".
 
وكشف الحرس الثوريّ أنّه "ضرب أهدافاً استراتيجية في كافة أنحاء إسرائيل، من الشمال إلى الجنوب".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ما هو نظام "باراك ماغن" الذي استخدمته إسرائيل لأوّل مرّة ضدّ إيران؟
lebanon 24
23/06/2025 14:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على "ضربة أميركا".. "صاروخ" تستخدمه إيران لأول مرّة ضد إسرائيل
lebanon 24
23/06/2025 14:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم": إيران استخدمت صواريخ "سجيل" بمدى 2000 كلم لأول مرة في هجوم على إسرائيل
lebanon 24
23/06/2025 14:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تتمكن إسرائيل من رصده.. إيران استخدمت صاروخاً جديداً هذا ما قاله مسؤول عسكريّ عنه
lebanon 24
23/06/2025 14:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:18 | 2025-06-23
07:12 | 2025-06-23
07:00 | 2025-06-23
06:55 | 2025-06-23
06:41 | 2025-06-23
06:08 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24