من نادي الغولف... ترامب وافق على ضرب منشآت إيران النووية!

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كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي أعطى موافقته على عملية ضرب منشآت نووية إيرانية أثناء تواجده في نادي في نيوجيرسي.وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن بعد ظهر السبت كان في ناديه للغولف في بيدمينستر، مضيفا أنه أبلغ حينها أن القاذفات على وشك الوصول إلى "نقطة اللاعودة".وتابع المصدر أنه حينها أعطى الرئيس الأميركي الضوء الأخضر النهائي.وبعد ذلك بوقت قصير، صعد ترامب الرئاسية وعاد إلى ليكون في لمتابعة التطورات.وكشف أحد المقربين من ترامب، والذي تحدث مع الرئيس في الأيام الأخيرة: "في النهاية، كان كل شيء على ما يُرام. كان التوقيت مناسبا".وأبرز "أكسيوس" أن "مجموعة صغيرة جدا من المسؤولين داخل كانت على علم بالضربة المخطط لها".وصرح مسؤول أميركي: "لم تكن هناك تسريبات من أو من ".ويوم الخميس، صرّح ترامب للصحفيين بأنه سيقرر "خلال الأسبوعين المقبلين" ما إذا كان سينضم إلى الحرب، مشيرا إلى أن الضربة ليست وشيكة بالضرورة.