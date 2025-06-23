صحيفة إسرائيليّة تكشف سرّاً عن بوتين: مستعدٌّ لفعل أيّ شيء لإرضاء الصين

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة معاريف قالت إنّ " مستعدّ لفعل أيّ شي لإرضاء حتى لو وصل الأمر للكشف عن أسرار عائلته".وقالت الصحيفة إنّ "سبع سنوات، هي المدة التي لم يتحدث فيها علنًا عن أحفاده، فالرجل الذي يعشق التباهي بكلّ إنجازاته، من الغوص تحت الماء إلى قيادة الطائرات المقاتلة، كان يحرس أحفاده كما لو كانوا سرًا من أسرار الدولة حتى هذا الأسبوع".وخلال لقاء مع صحافيين أجانب في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، فتح قلبه وفمه فجأة، وقال، اعترف بفخر "عندما تحدثت عن تعلم أقاربي اللغة ، كنت أعني حفيدتي"، مضيفًا: "لديها معلمة من وتتحدث الصينية بطلاقة معها".وأضافت أن "ذكر بوتين لجنس حفيدته أصبح خبرًا في الروسية الرسمية، وأنّه أمرٌ نادرٌ للغاية. وقد أوضح سابقًا سبب إخفائه لأحفاده: "بمجرد أن أذكر أعمارهم وأسمائهم، سيتم التعرف عليهم فورًا، وهذا الأمر الضخم سيضرّ بنموّهم". هدفه؟ ألا يكبروا كـ"أصحاب دماء زرقاء". ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يختار موهبة حفيدته اللغوية الآن؟ قد يكشف الجواب عن أكثر من مجرد جدّ فخور".وفي المنتدى الاقتصادي، تفاخر بوتين بأن "تعلم اللغة الصينية يزداد شعبيةً في ". لكن الأرقام تُشير إلى قصة مختلفة: 17000 طالب فقط من أصل 16.3 مليون يتعلمون اللغة الصينية في 170 مدرسة فقط في كافة أنحاء البلاد. إنها فجوة هائلة يبدو أن بوتين يسعى لسدها.وتقول الصحيفة، هنا تبرز الحفيدة، فوفقا لموقع "أي " الروسي للتحقيقات الاستقصائية، ارتفع عدد المعلمين الصينيين في المدارس الروسية بشكل كبير في موسكو وحدها من 29 إلى 136 خلال العام الماضي. ويُفترض أن تُمثل حفيدة بوتين قدوة ملهمة للأطفال الآخرين. (عربي 21)