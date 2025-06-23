حظر تصدير الأسلحة.. قرار إسباني ضدّ إسرائيل

احتجاجاً على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، قال الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه سيطلب من مجلس الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل.

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وأضاف أنه سيطلب من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المبيعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين.



وفي مطلع حزيران الحالي، ألغت صفقة شراء 168 قاذفة، و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة "رافائيل" ، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب.



ويُعدّ رئيس الحكومة الإسباني ، بيدرو سانشيز، من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره وللهجمات على غزة، رداً على الهجوم الذي شنّته حركة " " في جنوب ، خلال 7 تشرين الاول 2023.