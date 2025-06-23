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عربي-دولي

حظر تصدير الأسلحة.. قرار إسباني ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:39
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احتجاجاً على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل.
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وأضاف أنه سيطلب من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المبيعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوّضون حل الدولتين.

وفي مطلع حزيران الحالي، ألغت إسبانيا صفقة شراء 168 قاذفة، و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة "رافائيل" الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب.

ويُعدّ رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، من أشدّ الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللهجمات على غزة، رداً على الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل، خلال 7 تشرين الاول 2023.
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