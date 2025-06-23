Advertisement

عربي-دولي

الصين: هجوم الولايات المتحدة على منشآت إيران النووية أضر بمصداقيتها

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1381130-638862886114215348.png
Doc-P-1381130-638862886114215348.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) أن الصين قالت إن هجوم الولايات المتحدة على منشآت إيران النووية أضر بمصداقيتها، وعبرت عن قلقها من أن الوضع "ربما يخرج عن السيطرة".
Advertisement

جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "محت" المواقع النووية الرئيسية في طهران، لتنضم واشنطن بذلك إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي ضد إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979.

مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية أي هجوم إسرائيلي على منشآت طهران النووية
lebanon 24
23/06/2025 18:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أوكرانيا هي اختبار لمدى مصداقية الولايات المتحدة
lebanon 24
23/06/2025 18:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقول إن منشأة خندب النووية تعرضت لهجوم إسرائيلي ولا مخاطر إثر ذلك
lebanon 24
23/06/2025 18:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: هجوم الولايات المتحدة على المواقع النووية في إيران يمثل تهديداً مباشراً للسلام والأمن الدوليين
lebanon 24
23/06/2025 18:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-06-23
10:52 | 2025-06-23
10:30 | 2025-06-23
10:29 | 2025-06-23
10:27 | 2025-06-23
10:20 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24