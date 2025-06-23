الصين: هجوم الولايات المتحدة على منشآت إيران النووية أضر بمصداقيتها

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ذكر تلفزيون المركزي (سي.سي.تي.في) أن الصين قالت إن هجوم على منشآت النووية أضر بمصداقيتها، وعبرت عن قلقها من أن الوضع "ربما يخرج عن السيطرة".جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس ، وقال إن الولايات المتحدة "محت" المواقع النووية الرئيسية في ، لتنضم بذلك إلى في أكبر عمل عسكري غربي ضد إيران منذ الإسلامية في 1979.