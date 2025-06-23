الهند لن تتشارك المياه مع باكستان

Advertisement

قال إن لن "تعيد أبدا" معاهدة المياه مع باكستان، وستسعى إلى تحويل إمدادات المياه الباكستانية إلى الهند.تم تعليق معاهدة 1960 في نيسان، عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في باهالغام في منطقة المتنازع عليها، والذي تلقي الهند باللوم فيه على باكستان.ينبع أكثر من ثلاثة أرباع إمدادات المياه المتجددة في باكستان من خارج حدودها، ومعظمها من نهر السند المتدفق من الهند المجاورة. وتُنظّم المعاهدة استخدام البلدين للمياه، وتمنع الهند من تحويل أو بناء سدود على ثلاثة أنهار رئيسية، بما في ذلك نهر السند نفسه، لأن ذلك من شأنه أن يقطع إمدادات المياه عن الأراضي الزراعية الباكستانية والمدن الرئيسية، بما في ذلك ولاهور.