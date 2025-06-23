بعد تفجير كنيسة مار إلياس.. هذا ما تعهد به الشرع

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تعهد الرئيس السوري، ، الإثنين، بأن ينال كل من شارك وخطط للهجوم على في ضواحي جزاءه العادل.ودعا السوريين إلى التكاتف والوحدة، في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار .وقال الشرع: "نقف اليوم جميعا صفا واحدا، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله، ونعاهد المكلومين بأننا سنواصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".