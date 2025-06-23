Advertisement

عربي-دولي

بعد تفجير كنيسة مار إلياس.. هذا ما تعهد به الشرع

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1381143-638862903802840856.jpeg
Doc-P-1381143-638862903802840856.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعهد الرئيس السوري، أحمد الشرع، الإثنين، بأن ينال كل من شارك وخطط للهجوم على كنيسة مار إلياس في ضواحي دمشق جزاءه العادل.
Advertisement

ودعا الشرع السوريين إلى التكاتف والوحدة، في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار سوريا.

وقال الشرع: "نقف اليوم جميعا صفا واحدا، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله، ونعاهد المكلومين بأننا سنواصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
مواضيع ذات صلة
المركز الكاثوليكي للإعلام يدين تفجير كنيسة مار الياس في دمشق
lebanon 24
23/06/2025 18:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي عن تفجير كنيسة مار الياس في دمشق: عمل إرهابي جبان
lebanon 24
23/06/2025 18:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزهر يدين تفجير كنيسة مار إلياس: جريمة وحشية تناقض الاديان السماوية
lebanon 24
23/06/2025 18:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق.. هكذا علّقت سلاف فواخرجي (صورة)
lebanon 24
23/06/2025 18:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-06-23
10:52 | 2025-06-23
10:30 | 2025-06-23
10:29 | 2025-06-23
10:27 | 2025-06-23
10:20 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24