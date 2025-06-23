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عربي-دولي

بسبب ترامب.. هل ستُجرّ أوروبا إلى حرب مع إيران؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:52
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رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الضربة التي وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد، على ثلاث منشآت نووية إيرانية "متهورة" و"عمل غير قانوني"، محذرة في المقابل من أنها قد تجر أوروبا إلى "حرب إجرامية وكارثية أخرى في الشرق الأوسط".
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وقالت الصحيفة في افتتاحية يوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي اختار الحرب بناء على طلب إسرائيل، ظانًّا أنه قد "حقق فوزًا سهلًا"، مستدركة أن من المرجح أن يدفع العالم ثمنًا باهظًا.

وأضافت "الغارديان" أن ترامب "سارع كما كان متوقعًا، لإعلان النصر، وتبعه بنيامين نتنياهو في إسرائيل والمتملقون في الداخل إلى التملق لقراره الشجاع والرائع"، في المقابل فإن دان كين، المسؤول العسكري الأميركي الأقدم، قد قدّم تقييمًا أكثر هدوءًا، عندما قال إنه "من السابق لأوانه" معرفة النتيجة الكاملة رغم الأضرار الجسيمة. 

وتُذكّر الصحيفة أنه خلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بـ"وقف الفوضى في الشرق الأوسط" و"منع نشوب حرب عالمية ثالثة"، إلا أن خطر اندلاع حرب إقليمية يتزايد، وهو الآن يُحذّر من "إمّا السلام وإمّا المأساة لإيران" إذا لم تُوقف تخصيب اليورانيوم. 

ورأت أن نتنياهو "جر ترامب إلى هذا الهجوم، وقد يدفعه إلى المزيد، مُشيدًا برئيس صنع التاريخ، وشكره باسم قوى الحضارة".

وتعتقد "الغارديان" أن الهجوم الأميركي فتح باب الاحتمالات على مصراعيه، وإن كانت إيران توخّت الحذر الشديد منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، فقد تلقّت دعائم أمنها وشبكاتها الإقليمية وصواريخها وبرنامجها النووي ضربات قاضية؛ ما يعني أن الردّ قد يفضي إلى كارثة.

 ورأت أنه "لا يمكن تبرير ضربة إسرائيل والولايات المتحدة على إيران بموجب مبدأ الدفاع عن النفس في القانون الدولي"، لافتة إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من كارثة في الشرق الأوسط، وهو يدعو إلى الدبلوماسية كحل وحيد. 

لكن برفضها الدبلوماسية واختيارها الحرب، ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل أيضًا بناءً على طلب دولة تسعى إلى الإبادة في غزة، فقد وجهت الولايات المتحدة "ضربة موجعة لهيكل الشؤون العالمية"، وفق الغارديان".

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم الأميركي كان مفيدًا للرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، شي جين بينغ، اللذين سارعا لتقديم الدعم إلى طهران، معتبرة أنه حتى لو أمكن احتواء آثار الضربة الآن فإن "تكلفة هذا العمل المتهور قد لا تُدرك تمامًا لعقود". (ارم)
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