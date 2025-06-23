معلومات استخباراتية تكشف.. هكذا تتجهز إيران لضرب أميركا

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ذكرت أن المجموعات المدعومة من والوكلاء عنها تخطط لمهاجمة قواعد أميركية في في أعقاب قصف المنشآت النووية .وذكرت صحيفة تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين رصدوا دلائل على أن جماعات مدعومة من إيران تستعد لمهاجمة قواعد في ، وربما ، ردا على التفجيرات في إيران.وقال مسؤول أميركي إن المسؤولين يعملون على منع عمليات المجموعات.