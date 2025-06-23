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عربي-دولي

معلومات استخباراتية تكشف.. هكذا تتجهز إيران لضرب أميركا

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:59
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المجموعات المدعومة من إيران والوكلاء عنها تخطط لمهاجمة قواعد أميركية في الشرق الأوسط في أعقاب قصف المنشآت النووية الإيرانية.
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وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين رصدوا دلائل على أن جماعات مدعومة من إيران تستعد لمهاجمة قواعد في العراق، وربما سوريا، ردا على التفجيرات في إيران.

وقال مسؤول أميركي إن المسؤولين العراقيين يعملون على منع عمليات المجموعات. 
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