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عربي-دولي
معلومات استخباراتية تكشف.. هكذا تتجهز إيران لضرب أميركا
Lebanon 24
23-06-2025
|
08:59
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ذكرت
صحيفة نيويورك تايمز
أن المجموعات المدعومة من
إيران
والوكلاء عنها تخطط لمهاجمة قواعد أميركية في
الشرق الأوسط
في أعقاب قصف المنشآت النووية
الإيرانية
.
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وذكرت صحيفة
نيويورك
تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أميركيين رصدوا دلائل على أن جماعات مدعومة من إيران تستعد لمهاجمة قواعد في
العراق
، وربما
سوريا
، ردا على التفجيرات في إيران.
وقال مسؤول أميركي إن المسؤولين
العراقيين
يعملون على منع عمليات المجموعات.
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