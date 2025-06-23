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عربي-دولي

في خضم الحرب.. رسالة من زوجة نتنياهو إلى الشعب الإيراني

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:08
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خاطبت سارة نتنياهو الشعب الإيراني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة، أن إسرائيل لا تنظر للشعب الإيراني كعدو، بل كشريك محتمل للسلام، حيث إن الحرب ضد النظام القمعي، وليس ضد المواطنين الإيرانيين، وفق رصد القناة 14 الإسرائيلية.
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ونشرت "سارة"، اليوم الاثنين، منشورا على موقع "إنستغرام"، توجهت فيه مباشرة إلى الشعب الإيراني، معربة عن أملها في مستقبل من السلام والصداقة بين الشعوب.

وكتبت: "إلى الشعب الإيراني، كما يقول زوجي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كثير من الأحيان، أنتم، مواطنو إيران، ورثة ثقافة رائعة، أمة موهوبة، مليئة بالإنجازات ولها تاريخ غني".
 
وأضافت: "لسنا أعداءكم. حربنا ضد النظام الاستبدادي الذي يضطهدكم، وليس ضدكم. نؤمن بمستقبل يسوده السلام والحرية والصداقة بين شعبينا"، وفق تعبيراتها.

ويرافق المنشور رموز تعبيرية للعلمين الإسرائيلي والإيراني، ومصافحة، وأسود، على ما يبدو كرمز لنبل وقوة الشعبين، وفق تعليق القناة الاسرائيلية.

 
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