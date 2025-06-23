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عربي-دولي

بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل.. صحيفة أميركيّة: هذا ما سيحصل خلال أيّام

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:41
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أفاد مسؤولون إسرائيليون وعرب أنّ "إسرائيل تسعى إلى إنهاء حربها مع إيران في وقت قريب، بعد الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية".
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وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ "إسرائيل تتوقع الانتهاء من قائمة أهدافها العسكرية داخل إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيهيئ المجال أمام إنهاء المواجهات". (روسيا اليوم)
 
 
 
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