بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل.. صحيفة أميركيّة: هذا ما سيحصل خلال أيّام

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أفاد مسؤولون إسرائيليون وعرب أنّ " تسعى إلى إنهاء حربها مع في وقت قريب، بعد الضربة الأميركية للمواقع النووية ".وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة " " الأميركية، إنّ "إسرائيل تتوقع الانتهاء من قائمة أهدافها العسكرية داخل إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيهيئ المجال أمام إنهاء المواجهات". (روسيا اليوم)