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إقتصاد

"إير فرانس" تُلغي رحلاتها إلى الإمارات والسعوديّة وإسرائيل

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:56
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أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، عن تعليق رحلاتها إلى الإمارات والسعودية حتى الثلاثاء على الأقل بسبب النزاع في الشرق الأوسط، وتمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 24 تموز. (الامارات 24)
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